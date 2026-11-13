Pourparlers sur l'Ukraine : imbroglio sur la participation de l'Europe, qui craint un "piège" russe

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron, lors d'un sommet à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La possible participation de l'Europe aux prochaines négociations sur l'Ukraine s'est transformée vendredi en imbroglio, la Russie émettant des conditions et les Européens mettant en garde contre "les pièges" de Moscou.

Les émissaires américains Jared Kushner et Steve Witkoff, qui ont rencontré jeudi le président russe Vladimir Poutine à Moscou puis son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky à Dublin, ont rapporté avoir obtenu le feu vert de la Russie pour que la prochaine session soit élargie aux Européens.

Mais le Kremlin a déclaré vendredi qu'il n'avait pas encore levé son veto à cette participation.

Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov a dit que Moscou voulait d'abord connaître les "véritables intentions" des Européens, et s'assurer de "leur volonté de contribuer au processus de paix", avant de "décider de la tenue de pourparlers dans un format élargi".

"C'est le jeu habituel" du Kremlin, a balayé le chancelier allemand Friedrich Merz, à Dublin pour un sommet de l'Union européenne. Selon lui, il y a un "accord avec les Américains" clairement énoncé jeudi soir: "Pour la première fois, il y aura des pourparlers de paix concrets dans les prochaines semaines auxquels les Européens seront représentés".

Les conditions russes devraient en tout cas conforter les craintes de ceux qui, sur le Vieux Continent, redoutent que le sésame tant attendu pour ces pourparlers soit en réalité un guet-apens russe.

Qui à la table ?

Jared Kushner a ainsi précisé sur le réseau X que la participation européenne doit "permettre d'aborder les arrangements de sécurité européens plus larges d'après-guerre", au-delà "des questions territoriales entre l'Ukraine et la Russie".

Or, de nombreux Etats européens pensent que cette discussion sur "l'architecture de sécurité" sur le continent est une vieille antienne de Vladimir Poutine, qui a déjà conduit à l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

"Avant tout, nous avons besoin d'un cessez-le-feu. Si nous commençons à discuter des demandes de la Russie concernant l'architecture de sécurité" en Europe, "nous allons tomber dans les pièges que la Russie nous tend, pour détourner notre attention de l'absence d'un cessez-le-feu", a prévenu vendredi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas à Dublin.

"Nul besoin de discuter" de l'architecture de sécurité, "elle existe déjà", autour de l'Otan et de l'UE, a aussi répondu Friedrich Merz.

Par ailleurs, avant même d'avoir décroché pour de bon un siège à la table des négociations, les Vingt-Sept continuent de débattre d'une grande question : savoir qui pourrait s'y asseoir.

Kaja Kallas a exclu vendredi que la Russie puisse avoir voix au chapitre dans le choix de l'émissaire.

"Ce n'est pas à eux de le dire", a-t-elle déclaré. "Ils ne veulent personne de fort en face, parce qu'ils veulent imposer leurs exigences maximales", a martelé cette dirigeante farouchement pro-Ukraine.

Décision "d'ici une à deux semaines"

Certains pays, dont l'Estonie, souhaitent que Kaja Kallas et le président du Conseil européen, Antonio Costa, représentent le Vieux Continent.

La France et l'Allemagne, déjà très impliqués sur le dossier ukrainien avec le Royaume-Uni au sein d'un format nommé E3, considèrent que c'est leur rôle de continuer à porter la voix européenne, ce qui permet d'inclure Londres qui n'est pas membre de l'UE.

Friedrich Merz a estimé vendredi que ce format serait "probablement" retenu, et a assuré que la participation de l'Allemagne "va de soi".

Un autre pays du trio se veut rassurant, en promettant de prendre en compte les positions des autres Européens et de leur faire rapport dans la foulée.

Mais l'Italie de Giorgia Meloni, parfois aussi associée à certaines discussions avec l'Ukraine et les Etats-Unis, réclame toujours un débat sur les futurs émissaires et la définition de leur mandat.

"J'espère que les discussions d'aujourd'hui vont clarifier cela", a dit le Premier ministre irlandais Micheal Martin, qui préside l'UE jusqu'à la fin de l'année, estimant qu'une décision définitive doit intervenir "d'ici une ou deux semaines".

Jeudi prochain, la Coalition des volontaires, qui regroupe plus de 35 pays, essentiellement européens, qui soutiennent fermement l'Ukraine, se réunira à Berlin et pourrait avancer sur cette question. Elle est pilotée par la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne.