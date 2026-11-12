Pourparlers sur l'Ukraine: Berlin et Paris temporisent sur un émissaire européen

Le président français Emmanuel Macron à son arrivée au sommet continental à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

La France et l'Allemagne ont toutes deux temporisé jeudi sur la nécessité de nommer un représentant européen aux pourparlers sur l'Ukraine, jugeant plus important que l'Europe ait une "vision claire" sur ce qu'elle veut et que Moscou accepte enfin de négocier.

Washington et Kiev ont estimé que les négociations devaient être à un moment donné élargies aux Européens, soutiens de Kiev, une démarche soutenue par le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a appelé l'Europe à désigner un représentant dans ces pourparlers.

L'Europe doit avoir "une vision claire et unie de ce qu'elle veut pour l'Ukraine et pour elle-même" avant de se choisir un éventuel émissaire pour des pourparlers avec la Russie, a jugé le président français Emmanuel Macron à son arrivée à un sommet continental à Dublin.

Et, il est plus important d'amener le président russe Vladimir Poutine à la table de négociations que de nommer ce représentant européen, a affirmé de son côté le chancelier allemand Friedrich Merz.

"Ce qui importe, c'est que la Russie vienne à la table et soit prête à s'engager dans des discussions. Tout le reste suivra", a-t-il affirmé à son arrivée à Dublin pour ce sommet de la Communauté politique européenne (CPE).

Les deux dirigeants ont rappelé que les Européens étaient déjà représentés par différents formats, dont l'E3 (qui regroupe la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne), ou l'E5 (qui comprend aussi la Pologne et l'Italie). Et, "il n'y aucune raison que cela change", a encore affirmé M. Merz, sans fermer la porte à d'autres formats, mais dans un deuxième temps.

Le contenu avant le format

Avant de savoir qui doit parler au nom de

Le chancellier allemand Friedrich Merz à son arrivée au sommet continental à Dublin, le 12 novembre 2026 ( AFP / Paul Faith )

l'Europe, "j'attends du gouvernement et du président russe qu'ils acceptent enfin de participer à des pourparlers collectifs", a-t-il expliqué.

"Le contenu détermine le format", "il faut donc qu'on reprenne l'initiative de la discussion avec la Russie, en Européens, et c'est à ce moment-là que le format sera défini", a affirmé de son côté le président français.

Plusieurs pays européens, dont l'Italie, ont plaidé pour la désignation d'un représentant pour parler avec Moscou au nom de l'Union européenne.

Dénonçant la cacophonie européenne sur ce sujet, la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a regretté la semaine dernière la prolifération de rencontres dans des formats différents, concernant les efforts pour mettre un terme à la guerre russe en Ukraine.

"Tout cela donne de nous l'image de personnes totalement dépourvues de crédibilité dans la gestion de l'un des dossiers les plus complexes auxquels nos nations sont confrontées", écrit la dirigeante italienne.

Les dirigeants de l'UE doivent décider "une fois pour toutes qui s'assoit à la table des négociations au nom de l'Union européenne, et avec quel mandat", a-t-elle réclamé.

Plusieurs capitales défendent l'idée que l'UE soit représentée par les dirigeants de ses institutions.

"Nous avons le président du Conseil européen, Antonio Costa, dont le rôle est de représenter l'ensemble des pays de l'UE, ainsi que Kaja Kallas, qui a pour mission de nous représenter dans le domaine des Affaires étrangères", a ainsi plaidé le Premier ministre estonien Kristen Michal dans un entretien avec l'AFP.