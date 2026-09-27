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Pour Zidane, l'important c'est le contrôle
information fournie par So Foot 27/09/2026 à 23:35
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Pour Zidane, l'important c'est le contrôle

Pour Zidane, l'important c'est le contrôle

Fini les annonces de liste par le sélectionneur, le défilé au château, les insides jusque dans la chambre des joueurs... Les premiers pas de Zinédine Zidane comme sélectionneur des Bleus sont aussi marqués par une large refonte de la stratégie de communication autour de l'équipe de France. Alors, on cloisonne ou on protège ?

Le 18 septembre 2026 a été marqué par un gros événement, et une petite surprise : la première annonce de liste de Zinédine Zidane comme sélectionneur de l’équipe de France, et ce premier choix surprenant de la part de la nouvelle communication chapeautée par Xavier Giraudon. Ce n’est pas Zizou himself qui a égrené un a un les noms des 23 chanceux qui allaient prendre part au premier rassemblement (comme il était coutume sous Didier Deschamps), mais l’ancien journaliste de Canal+ qui posait sa voix sur un clip vidéo, marquant un premier choix fort dans la nouvelle stratégie de communication des Bleus.

On sera entre nous, à l’intérieur. C’est vrai que les images, on va les contrôler un peu plus.…

Tous propos recueillis par TJ, sauf mention.

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com

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