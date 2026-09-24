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Pour Zidane, ici tout commence
information fournie par So Foot 24/09/2026 à 21:56
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Pour Zidane, ici tout commence

Pour Zidane, ici tout commence

Deux mois se sont écoulés depuis la présentation de Zinédine Zidane au siège de la FFF. Le nouveau sélectionneur a réussi ses premiers pas médiatiques, mais s’ouvre maintenant le volet qui compte vraiment, sur le terrain, en Turquie. Zizou compte les heures, et nous aussi.

Sept ans après sa défaite à Konya, l’équipe de France remet les pieds en Turquie vendredi. Cette fois, direction Izmit, 100 kilomètres à l’est d’Istanbul, aux portes de la mer de Marmara – à ne pas confondre avec Izmir, plus de 450 kilomètres au sud. La ville a construit sa réputation en tant que pôle industriel majeur du pays plutôt que comme destination touristique. Dommage pour les supporters, moins pour les Bleus, pleinement tournés vers le terrain et vers le premier acte de l’ère Zinédine Zidane. Après trois conférences de presse, beaucoup de sourires, pas mal de poignées de main et « trois entraînements et demi » avec son groupe, le nouveau sélectionneur de l’équipe de France entre dans le concret. Avec l’envie féroce d’en découdre.

L’eau à la bouche

Le souhait de millions de Français a été exaucé le 28 juillet lorsque, sur les coups de 11 heures, Zinédine Zidane a poussé les portes de l’auditorium de la FFF. La simple présence du Ballon d’or 1998 a diffusé un parfum de bonheur et de sérénité, pour les journalistes présents sur place comme pour tous les passionnés scotchés devant leur écran. ZZ a continué son travail dans l’ombre, peaufinant la composition de son staff, avant de retrouver les flashs le 18 septembre pour l’annonce de sa première liste. Trente minutes d’échange ont suivi avec la presse, prolongeant la lune de miel médiatique. L’aura de Zizou a mis des étoiles dans les yeux de tout le monde, invitant tous les amoureux de l’équipe de France à plonger dans une sorte de pays des merveilles bleu blanc rouge. Tout le monde y a allègrement plongé, journalistes compris, évidemment pas insensibles au charisme de l’idole nationale.…

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com

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