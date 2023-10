Pour Yohan Cabaye, Newcastle a « le potentiel » pour devenir un grand d’Europe

Attention chaude ambiance.

Dans une interview auprès de The Telegraph , Yohan Cabaye s’est exprimé sur la rencontre à venir, entre ses deux anciens clubs, Paris et Newcastle. Désormais directeur adjoint du centre de formation et de préformation du PSG, l’ancien milieu international s’attend à une atmosphère de dingue à Saint James’ Park mercredi soir : « Des frissons ? Oui… J’ai hâte de revenir. Mes collègues de Paris, ils ne connaissent pas l’ambiance et c’est certain que ce sera l’une des meilleurs soirées en Europe ». Une ambiance qu’il n’a pas évoquée avec son président, Nasser Al-Khelaïfi : « Je vais lui laisser découvrir la surprise » .…

JF pour SOFOOT.com