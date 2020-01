Pour Yannick Jadot, Ségolène Royal a une "cohérence qu'elle est parfois la seule à comprendre"

Le chef de file écologiste se montre critique envers la future ex-ambassadrice des pôles et le gouvernement, les accusant tous deux d'avoir "instrumentalisé" la cause de la protection de l'Arctique.

Yannick Jadot, le 1er octobre 2019, à Rouen ( AFP / LOU BENOIST )

"L'Arctique est un sujet trop important pour être instrumentalisé". Yannick Jadot a jugé "scandaleux" l'attitude de Ségolène Royal et du "pouvoir en place" à propos de la fonction d'ambassadeur des pôles. "Ségolène Royal a une cohérence qu'elle est parfois, je pense, la seule à comprendre dans le schéma politique" , a-t-il aussi critiqué sur France Inter, vendredi 17 janvier.

"Je n'ai pas vu la France, ni Ségolène Royal, ni le gouvernement français (le sujet n'est pas simplement Ségolène Royal) faire de l'Arctique un sujet international, européen", a-t-il relevé. "Que ce combat ait été détourné par son ambassadrice, comme par le pouvoir en place, je trouve ça franchement scandaleux", a encore clamé le député européen EELV.

"Pas une fonction qui vous permet de faire une tribune et de voyager à l'oeil"

L'ancienne ministre socialiste, visée par une enquête préliminaire sur l'usage fait des moyens mis à sa disposition en tant qu'ambassadrice, et mise en cause par le gouvernement pour ses critiques de la politique menée, notamment la réforme de retraites, a assuré jeudi avoir déjà quitté son poste d'ambassadrice des pôles. Le nouveau patron d'EELV Julien Bayou a aussi dénoncé l'attitude de Mme Royal, jugeant qu'elle aurait dû respecter "un devoir de réserve" car ambassadeur n'est "pas une fonction qui vous permet de faire une tribune et de voyager à l'oeil".

"Ce qui lui est reproché, c'est qu'elle n'a pas travaillé", a-t-il insisté, en considérant que si 100.000 euros de frais et des collaborateurs ont été utilisés "non pas pour l'intérêt public mais pour l"intérêt personnel, ça mérite une enquête". "Elle est présumée innocente, elle pourra répondre, et j'espère certainement qu'elle sera blanchie", a-t-il toutefois ajouté.