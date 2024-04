information fournie par So Foot • 13/04/2024 à 23:46

Pour Will Still, Reims a commis « un suicide collectif » face à Strasbourg

Il ne serait pas un peu dans l’abus, Will Still ?

L’après-midi de Reims a viré au cauchemar en cinq minutes, ce samedi. Opposés à Strasbourg, les Rémois ont ouvert le score avant de voir les locaux égaliser, quelques minutes avant l’expulsion d’Amadou Koné. À dix contre onze, Reims a rapidement cédé en seconde période, et s’est incliné 3-1. Un mauvais résultat qui a rendu fou l’entraîneur champenois, après le coup de sifflet final. « On a failli collectivement. D’un scénario parfait, on a transformé ça en cauchemar en commettant un suicide collectif, tout simplement » , a-t-il posé au micro de Prime Video. L’état de Koné, apparu dépité au moment de son rouge, au point de s’écrouler de désespoir dans le couloir menant au vestiaire ? « Je n’en ai aucune idée. Je ne lui ai pas du tout parlé, ça ne m’intéresse pas du tout » , a lâché Still.…

LT pour SOFOOT.com