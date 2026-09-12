Pour une semaine de plus, le leader de Bundesliga ne sera pas Bavarois

Pour une semaine de plus, le leader de Bundesliga ne sera pas Bavarois

Comme quoi, ça arrive parfois. Accroché par Schalke 04 la semaine dernière, le Bayern Munich va passer une journée de plus dans le wagon des poursuivants en Bundesliga . Avant d’affronter Elversberg dimanche, les Bavarois ont en effet pu constater que Fribourg et le Borussia Dortmund poursuivaient de leur côté leur début de saison parfait, avec une troisième victoire en autant de rencontres pour chacune des deux formations .

À domicile, le BvB a écrasé Paderborn (3-0) , avec un très joli ciseau de la part de Félix Nmecha, auteur d’un doublé, quand Fribourg a déroulé contre une équipe de Mönchengladbach débordée de toutes parts et lanterne rouge avec 100% de défaite (5-0) . Sur la troisième marche du podium, Augsbourg a manqué de peu d’accrocher le duo de tête, en se faisant reprendre en toute fin de match par le Bayer Leverkusen (2-2) et compte sept puntos.…

JF pour SOFOOT.com