information fournie par So Foot • 04/06/2023 à 17:50

Pour Unai Simon, le meilleur gardien du monde est…

Thibaut Courtois !

Interrogé par AS avant la rencontre entre l’Athletic Bilbao et le Real Madrid, qui verra Karim Benzema disputer son ultime match avec le club de la capitale espagnole à l’occasion de la 38 e journée de Liga, Unai Simon s’est montré dithyrambique à propos de son collègue. Pour le portier basque, le Belge est le meilleur portier du monde et il n’y a aucun débat là-dessus.…

FC pour SOFOOT.com