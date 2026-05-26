Pour Unai Emery, le PSG est le meilleur club du monde

C’est pas Gijón, c’est pas Valladolid, c’est le Paris Saint-Germain. À J-4 de la tant attendue finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Unai Emery s’est livré sur les performances récentes de son ancien club dans un entretien à L’Équipe . Selon l’Espagnol battu avec le PSG par Luis Enrique 6-1 en huitième finale retour de la Ligue des champions, « la capacité d’Enrique à créer de la sympathie est fantastique ».

« Le PSG est l’équipe qui produit la meilleure performance collective »

Unai Emery souligne également que son compatriote a « complètement transformé le PSG ». « C’est toujours incroyable de les regarder jouer. Cela avait déjà été le cas l’année dernière quand on les avait affrontés en quarts de finale de la Ligue des champions. Aujourd’hui, c’est le meilleur club du monde, la meilleure équipe, celle qui produit la meilleure performance collective avec le meilleur entraîneur. » …

MBC pour SOFOOT.com