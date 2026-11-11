Pour Thibaut Courtois, José Mourinho a gagné en maturité

Quel compliment ! Invité sur la chaîne Sky Sport, le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois a répondu à quelques questions sur son entraîneur chez les Merengues José Mourinho. Les deux hommes s’étaient déjà croisé lorsque le Belge jouait à Chelsea, où le Portugais a coaché entre 2013 et 2015.

« Quand il a quitté Chelsea, nous nous sommes séparés en bons termes. C’est toujours un plaisir de retravailler avec lui. C’est un excellent entraîneur et j’attendais avec impatience son retour », confie Courtois, qui a appris avec un léger retard la nomination du Special One à la tête du Real Madrid pendant le Mondial en Amérique du Nord l’été dernier.…

JD pour SOFOOT.com