Pour ses vacances de Noël, Élisabeth Borne choisit... Marrakech

La semaine dernière, Matignon avait passé des consignes fermes à tous les ministres. La règle ? Surtout, en plein conflit social, ne pas donner le sentiment d'une vacance du pouvoir pendant les vacances, et courir les médias pour assurer la pédagogie de la réforme des retraites. En clair, les ministres ne doivent pas donner l'impression de trop profiter de la fameuse trêve des confiseurs, alors que bien des Français galèrent faute de train pour passer les fêtes en famille. Un séjour au soleil de Marrakech (Maroc) remplit-il ces critères ? C'est en tout cas la destination choisie par la ministre de la Transition écologique et solidaire, Élisabeth Borne, pour des vacances de Noël avec sa famille.Elle s'est envolée lundi -- sur une ligne régulière, à ses frais -- « après avoir décalé son départ, insiste son cabinet, pour pouvoir passer le week-end à Paris afin de suivre au cœur du PC d'Enedis la gestion des coupures de courant, et surveiller les grands départs et les intempéries ». Semblant un brin embarrassé par la question, son conseiller précise qu'elle n'est partie « que quelques jours » et sera « intégralement à son bureau » la semaine prochaine. Pendant son séjour au Maroc, elle se tiendra « en contact permanent » avec son secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, resté en première ligne.« Ce qu'on demande aux ministres, c'est d'être disponibles »D'accord, mais est-ce compatible avec les consignes d'Édouard Philippe ? « Nous n'avons pas établi de règle kilométrique ni d'interdiction de sortie du territoire, répond un conseiller à Matignon. Ce qu'on demande aux ministres c'est d'être disponibles et réactifs, mais ils ont droit à des vacances. Élisabeth Borne a beaucoup donné au pays cette année ». Il n'empêche, c'est par notre journal qu'il apprend ce séjour marocain. Le tableau des lieux de vacances de chacun, où les joindre 24 heures sur ...