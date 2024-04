Pour Schweinsteiger, Manchester United aurait dû s’inspirer de ce qu’a fait Klopp à Liverpool

Paroles d’ancien, paroles de vilain.

Passé par l’écurie mancunienne de 2015 à 2017, Bastian Schweinsteiger n’a pas connu les mêmes saisons à succès qu’en Bavière et a récemment critiqué son passage en terre britannique au micro de l’émission The Overlap. Interrogé par l’ancienne figure des Red Devils, Gary Neville, l’ex-milieu de terrain s’est prononcé sur les mauvais recrutements de l’équipe : « Vous devez vous adapter à la façon dont le football change ou ne change pas et l’exemple le plus simple dont United aurait dû tirer des leçons est celui de Liverpool. Qu’a fait Klopp ? A-t-il signé un grand nombre de transferts très onéreux ? Non. » De là à descendre Manchester United face à son rival, il n’y a qu’un pas : « Regardez où Klopp a trouvé Robertson. Il a fait la même chose au Borussia Dortmund, où il a trouvé Lewandowski, Götze, Hummels, Piszczek. » …

AD pour SOFOOT.com