Pour sa première liste avec l'Uruguay, Marcelo Bielsa se passe de tous ses cadres

El Loco commence son chantier.

Arrivé à la tête de la Celeste le 15 mai dernier, Marcelo Bielsa a révélé ce samedi sa première liste et surpris quelque peu son monde. Pour défier le Nicaragua le 15 juin prochain, puis Cuba six jours plus tard dans deux rencontres amicales, l’ancien entraîneur de l’OM a notamment choisi de se passer des cadres historiques de la sélection et des principaux joueurs aperçus au dernier Mondial, qui s’était bouclé sur un échec avec une sortie de route dès la phase de poules. Luis Suárez, Edinson Cavani, Fernando Muslera, Diego Godín, Martín Cáceres, Federico Valverde, Darwin Núñez et Ronald Araújo n’ont pas été appelés pour ces prochaines échéances.…

AL pour SOFOOT.com