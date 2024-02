Pour sa première en MLS, Hugo Lloris encaisse déjà un penalty, mais gagne

D’un côté ou de l’autre de l’Atlantique, il y a des choses qui ne changeront pas pour Hugo Lloris.

Lui-même le sait et l’avouait ce samedi dans une interview accordée au Parisien : les penaltys, ce n’est pas pour Lloris. Et le portier français l’a malheureusement démontré une nouvelle fois quelques heures plus tard, lui qui faisait ses grands débuts en MLS avec Los Angeles à l’occasion de la première journée du championnat, dans une rencontre qui opposait Denis Bouanga et ses partenaires à Seattle.…

AL pour SOFOOT.com