Pour sa première en Ligue des champions, Rennes frustré par Krasnodar

L'aventure du Stade rennais en Ligue des champions commence par des regrets, le club breton n'ayant pas pu prendre plus d'un point à la maison face à Krasnodar (1-1). Cristian Ramírez a répondu à Serhou Guirassy en seconde période. Une mauvaise affaire avant deux déplacements à Séville puis Chelsea.

Rennes 1-1 Krasnodar

Une soirée à part

Rennes, l'hymne à la joie

Pour sa grande première en Ligue des champions, le Stade rennais n'avait pas rendez-vous avec un cador type Barcelone ou Bayern Munich, mais juste avec son histoire. Peu importe que ce soit Krasnodar, lui aussi novice dans la compétition, peu importe le contexte sanitaire, il fallait triompher pour rendre cette soirée monumentale encore plus belle. Raté pour le SRFC, qui doit se contenter d'un point à la maison contre un adversaire largement à sa portée (1-1). De quoi nourrir des regrets.Le temps d'une soirée, la route de Lorient a retrouvé les joies d'un avant-match traditionnel. Quand les rues avaient pris l'habitude d'être quasiment vides et silencieuses deux heures avant le coup d'envoi des premières rencontres de la saison en Ligue 1, le car rennais a fait son arrivée sur la rocade sous la couleur écarlate des dizaines de fumigènes. Plus tard, les débuts du Stade rennais en Ligue des champions commencent dans un vacarme assourdissant. Avant le moment fatidique, les 5000 chanceux - la jauge a été augmentée pour l'occasion - font du bruit comme s'ils étaient 50 000, et peuvent savourer la fameuse musique pour se mettre dans le bain.Un temps pour les frissons, un autre pour le terrain : pour l'entrée en lice de son équipe