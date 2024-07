Pour Ruffin, la rupture avec Mélenchon lui a fait "gagner des voix par centaines"

François Ruffin le 7 juillet 2024 à Flixecourt (Somme) après sa réélection à l'Assemblée nationale ( AFP / Francois NASCIMBENI )

Le député de la Somme François Ruffin est revenu mercredi dans une interview au Monde sur sa rupture avec Jean-Luc Mélenchon, estimant que cette dernière lui a fait "gagner des voix par centaines" pour sa réélection aux élections législatives.

"Avec Jean-Luc à la télé tous les deux jours, ça nous étranglait. Même tard, il fallait que je coupe la corde pour pouvoir respirer. Et dès cet instant ça a tout changé, ça nous a libérés, on a regagné des voix par centaines", explique le député.

Pendant la campagne, François Ruffin, qui depuis des mois multipliait les pas de côté par rapport à la ligne de la direction de La France insoumise, a acté sa rupture avec la formation de gauche radicale.

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, le 7 juillet 2024 à Paris ( AFP / Sameer Al-Doumy )

L'ancien journaliste reproche à LFI et à Jean-Luc Mélenchon d'utiliser un ton trop outrancier et de s'être trop détournés des classes populaires rurales et périurbaines, qui sont séduites par le RN.

Dimanche dernier, dans une circonscription qui a massivement voté pour le Rassemblement national aux européennes, François Ruffin l'a emporté avec 53% des voix face à une candidate RN.

Au premier tour, cette dernière était arrivée en tête avec 40,7% des voix contre 33,9% pour l'électron libre de la gauche.

Dans Le Monde, le réalisateur de "Merci Patron!" accuse également LFI d'avoir "la stratégie de Terra Nova avec le ton du Nouveau Parti anticapitaliste".

Le think tank social-démocrate avait conseillé au Parti socialiste pour la présidentielle 2012 de se tourner vers "la France de la diversité, presque intégralement à gauche", plutôt que vers des "ouvriers" votant "de moins en moins à gauche".

"François Ruffin a tenu des propos que je ne partage pas, je pense que c'est une erreur de dire ça", a réagi dans la matinée le coordinateur de La France insoumise, Manuel Bompard, sur LCI.