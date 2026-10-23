Pour Rooney, les joueurs de Manchester United sont des « égoïstes »

Ne pas l’énerver celui-là. Dans le podcast The United Stand , l’ancienne légende de Manchester United, Wayne Rooney, s’est montré particulièrement remonté suite aux récentes sorties de certains et au bilan catastrophique du club qui s’est lourdement incliné 4-1 ce mercredi face à Côme, enchaînant une deuxième défaite consécutive en Ligue des champions.

Alors que Michael Carrick se trouve dans une position plus que délicate, les récentes prises de parole de Lisandro Martínez et Bruno Fernandes n’arrangent pas la situation . Mais elles ne sont surtout pas tombées dans l’oreille d’un sourd. Selon Rooney, c’est l’Argentin qui a allumé la mèche : « Quand Martinez a parlé, j’ai dit que c’était un cauchemar absolu parce que ça allait déchirer le vestiaire. Ce n’était que le début. Nous l’avons vu maintenant avec Bruno et vous allez le voir avec plus de joueurs » Et il n’a pas été beaucoup plus tendre envers le Portugais : « Vous pouvez débattre de si Bruno avait raison ou tort dans ce qu’il a dit, mais vous devez prendre la responsabilité sur le terrain… il y a eu des moments où moi et Sir Alex Ferguson ne nous parlions pas, mais sur le terrain j’aurais pu traverser un mur pour lui. » …

AP pour SOFOOT.com