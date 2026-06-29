Pour Romário, Cristiano Ronaldo n’est pas le meilleur buteur de l’histoire du foot

Pour Romário, Cristiano Ronaldo n’est pas le meilleur buteur de l’histoire du foot

Vous pensiez que le meilleur buteur de l’histoire du football était Cristiano Ronaldo avec ses 975 buts ? Romário n’est pas vraiment d’accord. Au micro de RMC, l’ancien attaquant du Barça a gentiment rappelé sa propre version de l’histoire : « J’ai marqué 1002 buts en carrière. »

Dit comme ça, forcément, ça pose le débat sur la table. Officiellement, Cristiano Ronaldo reste le patron des buts en matchs reconnus. Mais chez Romário, la comptabilité a toujours été un peu plus large. Beaucoup plus large, même.…

MJ pour SOFOOT.com