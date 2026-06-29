Pour Romário, Cristiano Ronaldo n’est pas le meilleur buteur de l’histoire du foot
Vous pensiez que le meilleur buteur de l’histoire du football était Cristiano Ronaldo avec ses 975 buts ? Romário n’est pas vraiment d’accord. Au micro de RMC, l’ancien attaquant du Barça a gentiment rappelé sa propre version de l’histoire : « J’ai marqué 1002 buts en carrière. »
Dit comme ça, forcément, ça pose le débat sur la table. Officiellement, Cristiano Ronaldo reste le patron des buts en matchs reconnus. Mais chez Romário, la comptabilité a toujours été un peu plus large. Beaucoup plus large, même.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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