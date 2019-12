Pour rire, frissonner ou s'évader : sept podcasts de fiction

Chaque mois, « La Matinale » vous propose un choix de podcasts pour agrémenter vos joggings du week-end ou vos longs trajets en voiture.

LA LISTE DE LA MATINALE

Si vos trajets quotidiens se sont trouvés fort allongés en cette fin de semaine, pas de panique ! Nous avons de quoi remplir vos listes de lecture et vos casques.

Ce mois-ci, place à la fiction, un genre en plein essor mais dont la qualité est très variable d'une production à l'autre. Adaptation littéraire ou scénario original, voici sept titres écoutés et validés par la rédaction.

« Le Complexe de l'hippocampe » : homme au bord de la crise de nerfs

C'est l'histoire d'un homme d'aujourd'hui. A 40 ans bien tassés, Dan a tout pour être heureux : une femme intelligente et active, deux enfants plutôt sympas, et un boulot (scénariste) qui en ferait rêver plus d'un.

Ça, c'est ce qu'il dit aux réunions parents-profs. Parce qu'en fait, ses scénarios ont du mal à trouver producteur, sa libido est au point mort, il est défoncé du matin au soir et siffle une bouteille de whisky par semaine. Notre père au foyer désespéré file un mauvais coton, mais à force de voguer de piscine en piscine, il regagnera un brin de fierté et de désir.

Bien écrit (Guillaume Adler est lui-même scénariste, père de deux enfants, et en analyse), bien joué et mis en son, Le Complexe de l'hippocampe parlera à tout le monde : entre nous, qui n'a jamais souhaité rentrer chez soi un soir sans que personne ne nous attende ni n'attende quelque chose de nous ? Emilie Grangeray

« Le Complexe de l'hippocampe », de Guillaume Adler. Réalisation : Sophie-Aude Picon. Avec Antoine Mathieu, Bruno Abraham-Kremer, Bernard Gabay, Léonard Chassin, Emile Kohler... Bruitage : Céline Bernard. (France, 2019, 5 × 24 min). Podcast disponible à la demande sur France Culture, iTunes et les autres plates-formes de podcast.

