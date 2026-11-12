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Pour Rémy Baume, nouveau patron du Printemps, le grand magasin n'est "pas un modèle en crise"
information fournie par Boursorama avec AFP 12/11/2026 à 08:24

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( AFP / JULIE SEBADELHA )

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Nouveau directeur général du groupe Printemps, qui est en pleine réorganisation, Rémy Baume assure que le grand magasin "n'est pas un modèle en crise", bien que "compliqué". Arrivé en juin, il ambitionne de faire du Printemps la référence "sur l'accueil et l'hospitalité", dit-il dans un entretien à l'AFP.

Ancien PDG de Zadig&Voltaire, ce quinquagénaire est passé par LVMH/Groupe Arnault et Carrefour avant de rejoindre Le Printemps dans un contexte délicat : en avril, l'enseigne française fondée en 1865 a annoncé vouloir tailler dans ses effectifs et fermer son magasin de Rennes pour se recentrer sur ses "fondamentaux", face notamment à la concurrence de la mode ultra-éphémère et de la seconde main.

L'accord signé depuis avec deux syndicats (Unsa, CFE-CGC) prévoit 222 suppressions de postes sur 3.000, 93 créations et 17 modifications de contrat. Le magasin rennais, situé dans un centre commercial "incompatible" selon la direction avec un "positionnement" haut de gamme, baissera le rideau en février.

"On veut se rapprocher des équipes de vente et avoir moins de strates managériales", justifie Rémy Baume, qui succède à Jean-Marc Bellaiche, parti l'an dernier du groupe racheté en 2013 par des actionnaires qataris du fonds Disa.

Sa stratégie à horizon 2030 repose sur trois axes : une organisation plus fluide et "décloisonnée", l'accélération sur l'intelligence artificielle, et surtout un renforcement des conditions d'accueil et d'hospitalité des clients.

"On vend des produits chers, donc il faut que l'expérience soit vraiment au niveau", insiste M. Baume, rappelant que l'enseigne propose déjà "beaucoup de services" (spas, restauration, personal shopping, retouches...).

Le grand magasin est un modèle qui peut prospérer s'il est géré avec "finesse", estime Rémy Baume, qui refuse d'imputer les difficultés du secteur à la fast-fashion et cite en exemple "la croissance à deux chiffres" de l'américain Bloomingdale's.

"Ecrin plus intime"

Le Printemps revendique 2,5 millions d'acheteurs annuels dans son réseau. Il "ne vise pas une clientèle plutôt qu'une autre", assure Rémy Baume mais, concède-t-il, son orientation "peut attirer davantage" ceux "qui aiment le confort, la très grande discrétion".

Avec 44.000 m2, son vaisseau amiral, boulevard Haussmann à Paris, est selon lui un "écrin plus intime" que les 70.000 m2 des Galeries Lafayette voisines.

Le groupe compte 20 magasins Printemps en France, à Doha (Qatar) depuis 2022 et à New York (États-Unis) depuis 2025, et ne prévoit pas d'ouvertures à l'étranger, selon M. Baume.

La société comprend aussi neuf magasins Citadium et l'e-boutique Place des Tendances.

Elle ne souhaite pas communiquer son chiffre d'affaires, qui s'élevait à 1,7 milliard d'euros lors de son exercice décalé 2017-2018.

"On est dans le vert", assure M. Baume, mais "on a du travail à faire" pour améliorer la rentabilité.

Les manifestations des dernières semaines ont coûté "plusieurs millions d'euros" en raison de dégâts ou d'un manque à gagner, selon le dirigeant, qui plaide pour faciliter l'ouverture des commerces le dimanche.

Fin 2021, Le Printemps avait concrétisé un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), entraînant la suppression de plusieurs centaines d'emplois et la fermeture de trois sites.

En mars 2026, ses actionnaires ont recapitalisé le groupe à hauteur de 140 millions d'euros pour apurer notamment ses "pertes existantes", de plus de 79 millions d'euros après affectation du résultat de l'exercice clos en mars 2025, selon un procès-verbal révélé par le magazine spécialisé LSA et consulté par l'AFP, que la direction n'a pas commenté.

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