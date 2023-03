Pour Paris et Lyon, l’Europe pour respirer

Empêtré dans des affaires extrasportives, le football féminin français compte sur les quarts de finale de la Ligue des champions pour tourner la page. Les points ont été mis sur les i. Maintenant, à l’OL et au PSG de marquer leur territoire pour le grand soir.

Le PSG a traîné l’affaire Kheira Hamraoui comme un boulet jusqu’à l’automne. L’OL a dû essuyer les critiques de Sara Björk Gunnarsdóttir quant à l’indélicatesse du club pendant sa grossesse. Les Lyonnaises Wendie Renard et Perle Morroni, ainsi que les Parisiennes Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, sont aussi sorties du bois pour dénoncer les conditions de travail en équipe de France. Les coachs des deux écuries (Sonia Bompastor pour les unes, Gérard Prêcheur pour les autres) ont même dû répondre aux rumeurs les envoyant sur le banc des Bleues, avant que la candidature d’Hervé Renard ne prenne de l’épaisseur. L’entraîneur des Rouge et Bleu affirmait ce mardi que ces bruits de couloir glissaient sur lui, si bien qu’aujourd’hui, les départs de feu sont à peu près circonscrits et l’horizon éclairci. Tant mieux pour le sport, qui peut reprendre ses droits au moment où le Parc des Princes et le Groupama Stadium s’apprêtent à accueillir deux grandes affiches européennes.

En mode diesel

Malgré un démarrage difficile et un seul point au compteur à l’issue de la deuxième journée, Lyonnaises et Parisiennes ont réussi l’essentiel : se qualifier pour les phases éliminatoires de la Ligue des champions. Les coéquipières de Wendie Renard ont grillé la politesse à la Juventus, et celles de Sandy Baltimore au Real Madrid, en serrant les dents. Les deux équipes ont toutefois retrouvé des certitudes et surfent aujourd’hui sur des dynamiques favorables. Le PSG reste sur cinq clean sheets lors des six derniers matchs, malgré les blessures successives de Paulina Dudek, Sakina Karchaoui ou Amanda Ilestedt. Offensivement, Kadidiatou Diani aurait presque fait oublier l’absence longue durée de Marie-Antoinette Katoto puisqu’elle facture 17 buts et 6 passes décisives en 16 matchs de championnat.…

Par Quentin Ballue et Léna Bernard pour SOFOOT.com