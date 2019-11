Pour ou contre : le sac à main

Un cliché d'Elizabeth II la montrant les mains dans les poches de sa robe a provoqué un mini-débat dans la presse britannique. En France, Inès de la Fressange tient cet accessoire pour « l'un des éléments-clés de l'allure » féminine. Qui croire, qui suivre ?

Une photo de la reine Elizabeth II, les mains dans les poches de sa robe, a provoqué un mini-débat dans la presse britannique : sa royale majesté a raison, le sac à main c'est terminé, se réjouit le « Times ». En France, Inès de la Fressange et Sophie Gachet, auteures de La Parisienne (Flammarion, 240 p., 25 €), tiennent cet accessoire pour « l'un des éléments-clés de l'allure » féminine. Qui croire, qui suivre ?

Un bazar utile

Je regarde avec envie les rédactrices de mode qui arrivent sur les défilés les mains dans les poches. Légères. Et je comprends le sourire de la reine. Mais mon sac à moi me rappelle d'où je viens et qui je suis. Il peut être griffé, mais il n'est pas un signe extérieur de richesse. Il dit simplement que je n'ai pas de chauffeur qui m'attend et garde tout mon barda. En cela, il est un marqueur social qui ne joue pas en ma faveur. Et pourtant... Il me libère les mains et l'esprit autrement. Je le choisis pas trop gros et avec une longue bandoulière réglable qui permet de le porter en travers du corps quand je suis dehors ou dans le métro, et à l'épaule ou coincé sous le bras avec la lanière ou la chaîne qui pend quand j'essaie d'être un peu plus chic. Jamais d'anse courte obligeant à le porter à la main ou calé au creux du coude plié. Quelle horreur ! D'ailleurs, en bandoulière ou à l'épaule, il permet de mettre les mains dans les poches comme celles qui n'en portent pas.

Un sac a aussi un fort pouvoir de réassurance. S'il me rappelle d'où je viens, il me suggère aussi où je peux aller. C'est-à-dire à peu près partout. Grâce à lui, j'investis beaucoup la perspective de pouvoir partir là tout de suite, prendre un train ou ne pas rentrer de la nuit. J'ai mon téléphone, mon chargeur, un rouge à lèvres, un miroir, un échantillon de parfum, mon passeport, mes cartes Vitale, mutuelle, bancaire, de fidélité, mes clés, du liquide, mon badge du bureau, mes écouteurs, un crayon pour les yeux, du sérum physiologique, deux pansements, deux photos, des Kleenex, un paquet de chewing-gums, un petit dessin plié, un agenda papier, un carnet de notes et un Bic 4 couleurs. Je peux parer à toutes les éventualités. De l'alerte incendie à l'interview impromptue. Je me souviens aussi du témoignage bouleversant d'une rescapée du Bataclan qui racontait, encore hallucinée par ce réflexe incongru, son obsession à ne pas lâcher son sac même sous les injonctions des terroristes armés. S'il fallait partir, pour le plaisir ou pour le pire, j'aimerais aussi avoir mon sac.

