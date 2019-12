Pour Noël, les ministres en congés ne devront pas montrer qu'ils sont en vacances

Surtout, ne pas donner le sentiment d'une vacance pendant les vacances. La règle est vieille comme la canicule de 2003. Pour une réaction en polo de vacancier, le ministre de la Santé, Jean-François Mattei, y avait laissé son poste. Or cet hiver, résume un conseiller, « la réalité, c'est qu'à cause des grèves, des gens risquent d'être séparés de leurs familles pour Noël ».Dans ce contexte, que les ministres semblent profiter de la trêve des confiseurs serait du plus mauvais effet. Un précédent a marqué les esprits : « L'année dernière, Benjamin Griveaux était rentré hyperbronzé de Marrakech en pleine crise Gilets Jaunes. Il était hyper mal. Cette année tout le monde veut éviter ça. »En premier lieu, Emmanuel Macron et Édouard Philippe. Si chacun prend, comme chaque année, quelques jours de vacances, hors de question d'apparaître aux abonnés absents. « Le président ne va pas disparaître », certifie un proche sans dire où il sera, mais assurant qu'il poursuivra son « échange permanent avec le Premier ministre », lequel partagera son temps entre Paris et la Normandie. Dès novembre, les ministres ont, pour leur part, dû faire savoir où ils partaient et quand, y compris pour des raisons de sécurité. Le tout est consigné dans un tableau à Matignon. LIRE AUSSI > Vacances de Macron : gare au syndrome de l'été meurtrier !Tandis que la crise perdure le message affiché - y compris à destination des Français - par l'Elysée est clair : « Le président a demandé au gouvernement d'être disponible pendant les fêtes pour poursuivre les discussions avec les partenaires sociaux autant que de besoin. »Djebbari « disponible quand il y aura besoin »Concernés au premier chef, ceux dont le périmètre est directement lié à la réforme des retraites ou à la gestion de la grève. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, à Paris et « disponible quand il y aura besoin », ...