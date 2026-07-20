Pour Nicolás Otamendi, les Espagnols sont des pleureuses

Chouine, pleure, miaule diront les jeunes. Ou Nicolás Otamendi. Au terme de la finale de la Coupe du monde remportée par l’Espagne contre l’Argentine (1-0, ap), le défenseur de l’ Albiceleste s’est en effet longuement entretenu avec Rodri (son ancien coéquipier à Manchester City) mais pas pour les bonnes raisons. D’après Otamendi, les Espagnols ont « passé leur temps à pleurer » durant la semaine précédant le match. « Toi et Laporte avez passé votre temps à vous plaindre. Et ça, ça ne se fait pas mon ami. Se plaindre de l’arbitrage tout le temps… Ce n’est pas normal de se plaindre à ce point. » Sous le regard interloqué de Rodri, Otamendi a fini sa diatribe par un geste de la main un brin menaçant.

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AB pour SOFOOT.com