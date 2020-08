Pour Neymar, le meilleur est à venir

Son match raté contre le Bayern ne doit pas masquer cette réalité : en portant le PSG jusqu'à sa première finale de Ligue des champions, Neymar est redevenu, à 28 ans et après deux saisons de galères, l'un des meilleurs joueurs de la planète. Si ce n'est le meilleur. Dans son plus bel âge, le prodige de Santos entame la période la plus décisive de sa carrière. Celle qui l'installera enfin, ou pas, dans le panthéon du football brésilien.



C'est un classique du 31 décembre. Avant de partir en soirée, Neymar se prend en photo sur la plage et offre à sa communauté virtuelle quelques caractères dressant le bilan de son année écoulée. C'est ainsi qu'il avait qualifié de "difficile" celle de 2018. Pour preuves: une blessure au métatarse le 25 février contre l'OM, une longue absence, une élimination des siens en 8contre le Real Madrid et un échec en quarts avec le Brésil en Coupe du monde. La suivante fut pire encore: nouvelle blessure, nouvelle absence en phase finale de Ligue des champions ; défaite et petite gifle à un supporter rennais en finale de Coupe de France ; plainte pour viol (classée sans suite) ; forfait pour la Copa América à la maison ; échec d'un retour au Barça et sifflets du Parc des Princes. Une liste beaucoup trop longue pour garder sa place dans l'élite du football mondial, après plusieurs années d'une certaine constance - deux podiums et six top 10 au Ballon d'or -, qu'il choisissait de résumer en trois mots:. Il faut croire qu'il disait vrai. En quelques mois, voire en quelques jours, le crack brésilien a réussi à retourner tout le monde: le public, la presse et les défenses adverses. Jusqu'à cette finale et ce crash sur le mur Neuer, au cours d'une soirée à côté de laquelle il est passé jusqu'au bout - 47 ballons perdus, quand même. Il n'empêche : en portant le PSG jusqu'à la première finale de C1 de son histoire, Neymar est redevenu l'un des meilleurs joueurs de football de la planète, en cette année pas comme les autres. Une fois séchées ses larmes, il devrait s'en contenter, après deux longues années de galères.La presse l'a martelé pendant une dizaine de jours : celisboète aurait présenté au monde le. L'espace d'un printemps confiné dans sa villa de Mangaratiba, à une centaine de kilomètres au sud de Rio, l'ancien gosse surdoué et trop gâté serait devenu adulte, altruiste, fédérateur. Une analyse que balaie d'un revers de main