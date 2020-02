Pour Nathalie Loiseau, « il n'y a plus de grèves en France »

La remarque a été modérément appréciée du côté de l'Hexagone. Nathalie Loiseau, députée LREM au Parlement européen et tête de liste de la majorité aux élections de 2019, a quelque peu brillé par sa condescendance lors d'une interview en duplex avec un journaliste de la très respectée BBC. Interrogée sur la capacité de l'Union européenne à encaisser une sortie du Royaume-Uni sans accord à l'issue de la période de transition, l'ancienne ministre chargée des Affaires européennes semble avoir pris la mouche.Lire aussi Nathalie Loiseau : « Le Brexit est un jeu de dupes pour les Britanniques »« La zone euro stagne, la France est secouée par les grèves, l'Allemagne est en récession industrielle, l'Italie est en récession économique? Êtes-vous sûre que l'Union européenne peut se permettre un no deal ? » demande le journaliste de la BBC à Nathalie Loiseau, qui s'exprime depuis Bruxelles. Et la députée, piquée, de botter en touche : « Je suis surprise qu'un journaliste ne sache pas qu'il n'y a plus de grèves en France. »À en croire la publication de l'extrait sur le compte Twitter de la branche politique de la BBC, l'entretien date du 5 février, la veille, donc, d'une nouvelle journée de mobilisation un peu partout en France. Si le mouvement de grève n'est plus aussi intense qu'en décembre dernier, la protestation contre la réforme des retraites est bien toujours d'actualité.Lire aussi Union européenne : 6 chiffres...