Pour Mourinho, Yan Diomandé est trop jeune

Yan trop demandé. Recruté pour 125 millions d’euros cet été par le Real Madrid, Yan Dimondé peine encore à s’installer dans le onze de José Mourinho. En conférence de presse avant le match de ce mardi soir contre Elche, José Mourinho a déclaré que « Diomandé a un potentiel incroyable, mais qu’il faut y aller petit à petit.» Preuve en est, le technicien portugais n’a titularisé qu’une seule fois l’Ivoirien, pas encore décisif, depuis le début de la saison.

Le meilleur ami de Kylian Mbappé rappelle que « quand il y a un prix aussi gros, tout le monde s’attend à ce qu’il casse tout de suite la baraque. » Avec son franc-parler habituel, professeur Mourinho a conclu son bilan scolaire sur son élève de 19 ans par ce constat salé : « Il est encore trop jeune et naïf.» …

MBC pour SOFOOT.com