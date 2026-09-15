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Pour Mourinho, Yan Diomandé est trop jeune
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 15:18
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Pour Mourinho, Yan Diomandé est trop jeune

Pour Mourinho, Yan Diomandé est trop jeune

Yan trop demandé. Recruté pour 125 millions d’euros cet été par le Real Madrid, Yan Dimondé peine encore à s’installer dans le onze de José Mourinho. En conférence de presse avant le match de ce mardi soir contre Elche, José Mourinho a déclaré que « Diomandé a un potentiel incroyable, mais qu’il faut y aller petit à petit.» Preuve en est, le technicien portugais n’a titularisé qu’une seule fois l’Ivoirien, pas encore décisif, depuis le début de la saison.

Le meilleur ami de Kylian Mbappé rappelle que « quand il y a un prix aussi gros, tout le monde s’attend à ce qu’il casse tout de suite la baraque. » Avec son franc-parler habituel, professeur Mourinho a conclu son bilan scolaire sur son élève de 19 ans par ce constat salé : « Il est encore trop jeune et naïf.»

MBC pour SOFOOT.com

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