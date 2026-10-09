Pour Mikel Arteta, la défaite en finale de C1 est « un poison dans ses veines »

Jamais dans la demi-mesure. L’entraîneur d’Arsenal Mikel Arteta semble avoir tiré un trait sur toute forme de demi-mesure . Après s’être confié sur le saccage des bureaux d’Arsenal fomenté par ses soins lors de ses débuts au club dans une interview à The Athletic , le technicien espagnol est aussi revenu sur la finale de la Ligue des champions perdue face au PSG en mai dernier : « J ‘ai encore cette cicatrice, comme le dit Arsène [Wenger] . J’ai encore ce poison dans mes veines. Et il doit y rester, car c’est dans ces moments-là qu’on apprend et ce sera sans doute un moteur essentiel pour moi et pour tous les autres».

Des mots forts

Les propos de l’ancien adjoint de Pep Guardiola illustrent à quel point les défaites sportives peuvent impacter les acteurs du ballon rond. Mais Arteta ne s’arrêtera pas là, le sacre tant attendu en Premier League et l’accession à la finale de la C1 ne l’ayant pas visiblement pas rassasiés : « J’ai l’impression qu’il y a encore beaucoup à faire, et ce n’est que le début. » L’ancien du PSG est désireux de pousser sa méthode encore plus loin, et ça tombe bien, la direction londonienne a prolongé le boss jusqu’en 2030. …

MB pour SOFOOT.com