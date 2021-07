Pour mieux piloter le budget de l'Etat et de la Sécu, une série de textes votés à l'Assemblée

L'Assemblée nationale s'apprête à voter lundi soir une série de textes pour mieux "piloter" le budget de l'Etat et celui de la sécurité sociale à long terme et les rendre plus "transparents" dans un contexte de déficit record causé par la pandémie du Covid-19.

Examinées en première lecture, ces propositions de loi consacrent le principe de "pluriannualité" des budgets afin de contrôler l'évolution des dépenses publiques avec davantage de recul.

Votée généralement en début de législature, la loi de programmation des finances publiques devra indiquer en "milliards d'euros constants" les dépenses attendues dans les années qui suivent.

Puis chaque automne, le budget mentionnera un "compteur des écarts" entre les dépenses prévues dans la trajectoire pluriannuelle et celles finalement établies pour l'année à venir. Les parlementaires pourront ainsi interpeller le gouvernement sur les écarts constatés.

Ce ne sont "pas des textes purement techniques" mais "éminemment politiques", au moment où "il faut se donner les moyens d'un rétablissement de nos finances publiques le plus rapidement possible", a assuré le rapporteur du budget Laurent Saint-Martin (LREM), cosignataire d'une proposition de loi organique avec le président LR de la commission des Finances Eric Woerth.

Ces textes "rationalisent" aussi le calendrier des discussions budgétaires avec une séquence en avril fusionnant les débats sur le programme de stabilité et l'orientation des finances publiques.

La pratique du "printemps de l'évaluation", lancée durant cette législature pour évaluer les politiques publiques, est également consacrée dans la loi.

Ces propositions de loi vont "rénover" la "Constitution financière" de la France, la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), promulguée en 2001.

"Ce n'est pas une révolution, mais une évolution significative", selon Eric Woerth (LR).

Même démarche pour la Sécurité sociale, dans des propositions de loi portées par le rapporteur du budget de la sécurité sociale Thomas Mesnier (LREM).

Le ministre du Budget Olivier Dussopt a salué des "outils rénovés et précieux" pour "le Parlement comme pour le gouvernement".

La droite a globalement soutenu les textes.

A gauche, la socialiste Valérie Rabault considère que cela "va plutôt dans le bon sens" mais voulait plus de "fond" et une fusion des débats budgétaires sur les recettes de l'Etat et de la Sécurité sociale.

Le communiste Jean-Paul Dufrègne a dénoncé un "pilotage quasi automatique" du budget, pour "réduire encore la dépense publique" et limiter "le Parlement à un rôle de commentateur".