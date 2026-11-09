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Pour Marine Le Pen, "il n'y a pas de discriminations" en France
information fournie par AFP 09/11/2026 à 09:32

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Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle, le 5 novembre 2026 à Villepinte, près de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle, le 5 novembre 2026 à Villepinte, près de Paris ( AFP / Thomas SAMSON )

Marine Le Pen estime qu'il "n'y a pas de discriminations en France" et considère que la France est "le pays le moins raciste au monde", dans un entretien diffusé dimanche par le média américain CBS.

Dans cet entretien pour l'émission "60 minutes" de la chaîne américaine, la candidate RN à la présidentielle explique que l'immigration a déstabilisé la société française et que le taux de chômage des étrangers est deux fois plus élevé que celui des Français.

Alors que le journaliste lui fait remarquer que ce niveau de chômage est peut-être aussi lié à de la discrimination, la candidate répond : "Non, ça n'existe pas (...) Non, il n'y a pas de discriminations en France".

Dans la dernière enquête sur le sujet du Défenseur des droits, autorité indépendante chargée de lutter contre les discriminations, réalisée en 2024 et publiée en décembre 2025, il est pourtant écrit que "l'origine perçue constitue le principal facteur d'exposition aux discriminations dans la recherche d'emploi".

Des campagnes de testing mettent aussi régulièrement le doigt sur les discriminations dans la recherche d'un logement.

Par ailleurs, Marine Le Pen affirme également que "la France est le pays le moins raciste au monde", selon la traduction faite par CBS, sans citer d'étude comparative.

Alors que le journaliste explique avoir entendu dans les manifestations lycéennes et étudiantes une crainte de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir et lui demande "si elle est fasciste", elle répond "absolument pas".

"Nous soutenons le pluralisme politique, il n'y a pas d'éléments de fascisme dans notre programme politique", affirme-t-elle.

Marine Le Pen
Presidentielle 2027
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1 commentaire

  • 09:57

    CBS devrait interroger le vrai fa-cho : Ado.lf Melenchon...

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