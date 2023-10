Pour Marcelino, on ne peut pas rivaliser avec le PSG

Pas sûr que tout le monde soit d’accord.

Quelques jours après son interview à L’Équipe , Marcelino est revenu sur son départ de l’OM dans une interview pour le quotidien espagnol AS . Interrogé sur le « PSG de Mbappé » , le technicien espagnol n’a pas hésité. Pour l’ancien coach du meilleur ennemi du club parisien, le constat est simple. Quand on lui demande s’il est possible de concurrencer le PSG, il répond simplement : « Non, on ne le peut pas. » …

