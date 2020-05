Pour LREM, Gérard Collomb "se perd lui-même" en ralliant la droite

Alors que le maire de Lyon a annoncé jeudi une alliance avec la droite pour le deuxième tour des élections municipales, Christophe Castaner a estimé que la décision de celui qui fut l'un des premiers "marcheurs" était "une mauvaise nouvelle pour lui, et pour nous".

Gérard Collomb, le 28 mai 2020 à Lyon. ( AFP / JEFF PACHOUD )

Après 20 ans de règne sur Lyon, d'abord sous l'étiquette PS, puis sous celle de La République en marche après son ralliement à Emmanuel Macron, Gérard Collomb a décidé de s'allier aux Républicains, contre les Verts, au second tour des élections , tout en renonçant au premier rôle pour la stratégique présidence de la métropole. "Mais aujourd'hui nous voulons une union pour affronter la crise qui s'annonce et permettre la reconstruction de Lyon", a expliqué jeudi 28 mai l'ancien ministre de l'Intérieur.

"C'est un accord entre Collomb et Wauquiez (le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ndlr), une alliance contre nature, qui prend la crise actuelle comme alibi, au mépris des électeurs" , a aussitôt dénoncé son ancien adjoint David Kimelfeld, candidat LREM dissident à la présidence de la métropole qu'il dirige depuis 2017. A l'époque, Gérard Collomb la lui avait confiée avant que les deux hommes ne se brouillent. Cette lutte fratricide explique en partie le mauvais score du maire de Lyon aux premier tour des élections, arrivé dernier des favoris.

"Ligne rouge"

"En choisissant de s'allier avec Les Républicains avec la bénédiction de Laurent Wauquiez plutôt que d'œuvrer au rassemblement de notre famille politique, Gérard Collomb franchit une ligne rouge . Je ne peux cautionner un tel accord politique", a de son côté fustigé le patron de LREM Stanislas Guerini. "Je prends acte du retrait de Gérard Collomb de l'élection à la métropole et demande à la Commission nationale d'investiture de se réunir le plus rapidement possible afin que soit examinée la désinvestiture de Yann Cucherat à Lyon. Je l'affirme clairement : nos valeurs seront toujours plus importantes que quelques sièges dans un conseil municipal. Nous ne les troquerons jamais contre un mandat", a ajouté M. Guerini.

Une décision qui faisait encore réagir les macronistes vendredi matin. "Gérard Collomb a perdu les élections municipales au premier tour" et aujourd'hui, "ce choix politique le perd dans le champ politique. Dans cette attitude, il se perd lui-même" , a déploré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner sur RTL . "Je sais ce qu'il a apporté à La République en marche. C'est une mauvaise nouvelle pour lui, et pour nous", a ajouté M. Castaner.

Invitée de BFMTV, la porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye a elle dit "éprouver énormément de déception vis-à-vis de Gérard Collomb" , rappelant qu'il avait été "l'un des tout premiers compagnons de l'aventure En Marche!". "Voir aujourd'hui qu'il fasse le choix d'une droite avec laquelle je ne partage aucune valeur, celle de Laurent Wauquiez, ça me déçoit très profondément", a-t-elle insisté.