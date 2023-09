information fournie par So Foot • 05/09/2023 à 09:33

Pour Louis van Gaal, la victoire de l’Argentine en Coupe du monde était « préméditée »

Comment dit-on « seum » en néerlandais ?

Le quart de finale entre l’Argentine et les Pays-Bas lors de la dernière Coupe du monde avait tourné au pugilat pour offrir l’une des confrontations les plus mémorables de la compétition en matière de tension. Un combat de tous les instants où les gestes violents, vicieux ou moqueurs étaient évidemment conseillés. Après avoir mené 2-0, les coéquipiers de Lionel Messi avaient dû s’extirper du piège au bout d’une séance de tirs au but suffocante avant de décrocher le trophée qui manquait tant dans l’armoire de La Pulga .…

EL pour SOFOOT.com