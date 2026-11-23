Pour Lisnard, "pas besoin de règle d'or pour bien gérer les comptes"

David Lisnard, candidat de droite libérale à la présidentielle et maire de Cannes, lors d'un meeting à Cannes, le 29 août 2026 ( AFP / Valery HACHE )

La règle d'or budgétaire, à laquelle réfléchit Emmanuel Macron, "est de la posture", a réagi lundi le candidat de droite libérale David Lisnard, estimant "qu'il n'y en avait pas besoin pour bien gérer les comptes".

"C'est quand même étrange tout d'un coup ce président (Macron) qui n'a plus aucune majorité, qui n'en a jamais eu au Sénat, qui n'en a pas à l'Assemblée et qui tout d'un coup veut changer la Constitution", s'est étonné M. Lisnard sur Public Sénat.

"C'est de la posture parce qu'il fait ça en fin de mandat alors qu'il n'y a eu aucune réforme des pouvoirs publics, aucune réforme de l'État", a déploré le maire de Cannes.

"Pourquoi pas... mais il n'y a pas besoin de règle d'or pour bien gérer les comptes publics", a-t-il estimé.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé au journal Le Figaro qu'il réfléchissait bien à faire inscrire dans la Constitution une règle d'or budgétaire en janvier en fonction de la "volatilité" sur les marchés et des effets que pourrait avoir le débat budgétaire en cours au Parlement.

"S'il y a encore de la volatilité d'ici janvier, réfléchir à une règle d'or du type de celle de 2011 peut être une idée à explorer", a confié le chef de l'État au journal.

Un tel dispositif, inspiré d'une réforme non aboutie en 2011, permettrait de fixer des trajectoires budgétaires sur plusieurs années auxquelles les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale devraient se conformer.