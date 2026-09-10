Pour leur retour en Ligue des champions, Fenerbahçe et l'AS Roma se neutralisent

Pour leur retour en Ligue des champions, Fenerbahçe et l'AS Roma se neutralisent

Fenerbahçe 1-1 AS Roma

Buts : Brown (48 e ) pour les Turcs // Cristante (39 e ) pour les Italiens

Les anciens sont de retour. Après avoir éliminé l’Olympique lyonnais en barrages, Fenerbahçe a retrouvé la Ligue des champions après 18 ans d’absence. Devant un public en feu, les hommes de İsmail Kartal ont été largement dominé par l’AS Roma, qui n’avait également pas disputé la plus prestigieuse compétition européenne depuis 2019, mais ont réussi à empocher le point du nul. On a les cadeaux de retrouvailles qu’on mérite.…

EL pour SOFOOT.com