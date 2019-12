« Pour les jeunes, le sida, c'est une maladie de vieux, ils ne se sentent pas vraiment concernés »

Pour Sandrine Fournier, directrice du service des programmes France de Sidaction, l'une des clés de la sensibilisation des 15-24 ans réside dans la mise en place de programmes mieux adaptés à l'école.

Le nombre ne baisse plus depuis plusieurs années. Selon les derniers chiffres de l'agence Santé publique France, dévoilés au mois d'octobre, 6 155 personnes ont été diagnostiquées séropositives dans le pays en 2018 ; soit entre quinze et vingt chaque jour. Le nombre de nouvelles infections chez les 15-24 ans a, lui, bondi de 24 % depuis 2007, d'après le Sidaction. Une évolution inquiétante qui s'accompagne d'une autre donnée préoccupante : 23 % des jeunes s'estiment aujourd'hui mal informés sur le VIH-sida, selon un sondage* dévoilé en avril par l'association. Il s'agit du plus haut niveau atteint depuis dix ans.

Un manque de connaissances qui s'explique, entre autres, par une présence moins importante du virus dans le paysage médiatique, affirme Sandrine Fournier, directrice du service des programmes France de Sidaction.

Dans votre étude réalisée en début d'année, vous constatez un manque d'information sur le VIH-sida chez les 15-24 ans. Est-ce inquiétant ?

De prime abord, quand on regarde ces chiffres, on pourrait se dire que, finalement, moins d'un quart des jeunes qui se disent « mal informés », ce n'est pas dramatique. Mais le plus inquiétant réside dans les réponses, souvent erronées, des quelque trois quarts de jeunes qui se déclarent « bien informés ». Par exemple, seule la moitié sait qu'un séropositif sous traitement efficace ne transmet pas le virus.

Les jeunes aujourd'hui sont-ils réellement moins bien informés que les générations précédentes au même âge ?

