Pour les fêtes, «plus de la moitié des voyageurs partiront», promet la patronne des TGV

À une semaine du début des vacances de Noël, Rachel Picard, directrice générale de Voyages SNCF, détaille le plan d'action de la SNCF pour permettre au plus grand nombre de voyageurs de partir pendant les fêtes. Alors que le trafic reste très perturbé dans les transports après 9 jours de grève contre la réforme des retraites, la patronne des TGV assure que les passagers qui ont réservé un billet pour la fin de semaine prochaine seront informés mardi.Quel trafic prévoyez-vous pour les départs des vacances de Noël ?RACHEL PICARD. C'est encore trop tôt pour le dire. Mais mardi matin prochain, tous les passagers qui ont réservé un billet de train pour les départs des vacances de Noël, c'est-à-dire vendredi, samedi et dimanche, sauront si leur train part ou pas.Ce n'est pas un peu tard pour s'organiser ?Je sais que nos clients veulent être informés le plus tôt possible. Mais si on annonce trop tôt le plan de transport, on risque de figer les choses et de proposer moins de trains que ce qui serait possible. Notre objectif, c'est qu'un maximum de Français puissent partir en vacances et rejoindre leur famille pour fêter Noël. C'est pour cela que nous avons préparé pour Noël un plan de transport un peu particulier.Comment ça ?Nous allons proposer une alternative sur un autre train pour les voyageurs dont le train serait annulé. Concrètement, mardi matin, les voyageurs qui ont une réservation et dont nous avons les coordonnées, recevront un message. Il indiquera soit que leur train circulera normalement, soit que leur train est supprimé et que nous leur proposerons alors une solution de rechange. C'est-à-dire un billet sur un train qui part plus tôt ou plus tard dans la journée. La proposition sera pertinente, c'est-à-dire qu'on ne va lui proposer de voyager le vendredi s'il avait prévu de voyager le lundi. Il pourra ou non accepter cette offre. Soit, enfin, le train est supprimé et nous n'avons pas ...