Pour les fans de l'Iran à Doha, le combat des idées prend le pas sur le football

Si l'Iran en a vu de toutes les couleurs face à l'Angleterre (2-6), l'essentiel se jouait davantage dans les travées du Khalifa International Stadium de Doha. Il ne faut pas s'y tromper : pour les Iraniennes et Iraniens, cette Coupe du monde est avant tout une tribune où ils partagent leur ardente envie de liberté.

"Aujourd'hui le monde nous regarde"

En tout, trois lignes de métro permettent d'arpenter Doha : la ligne verte - aucune référence ciné voulue -, la ligne rouge (aucune référence tout court) et enfin la ligne orange. C'est cette dernière qui permet de rallier le stade Khalifa International, où l'Iran lançait son Mondial, ce lundi, face à l'Angleterre. Pas une mince affaire, mais cela en réalité, les fans de laprésents à la station Msheireb n'en avaient cure. Au loin, les non-avertis auraient pu croire que les supporters iraniens étaient avant tout en course pour remporter le prix de l'ambiance, mais il suffisait simplement de s'attarder sur les tee-shirts aux revendications explicites, aux maquillages sur les visages de femmes en forme de drapeaux ou de larmes aux couleurs de l'Iran, pour comprendre que personne, ou presque, n'avait vraiment la tête à ce premier affrontement en Coupe du monde entre Anglais et Iraniens.Dans le wagon qui emmenait une partie du grand contingent de fans perses, Ali* est là avec sa famille. Pas de maillot de Sardar Azmoun ou de drapeau vert-blanc-rouge dessiné sur la joue pour le jeune homme de 24 ans, qui a préféré opter pour un tee-shirt d'Iron Maiden.clame t-il.Une tragique et bonne manière de rappeler que derrière les chants et les vuvuzelas, l'ambiance est lourde. Sur le parvis de l'enceinte qui accueille le deuxième match du Mondial, Sarah et deux autres amis posent avec un grand drapeau iranien pour les photographes. Elle aussi a 24 ans, et comme beaucoup d'autres femmes, c'est sa première dans un stade de foot.