Pour les daltoniens, Bison futé voit violet

Pas de vert ni de rouge mais du bleu et du violet pour définir les conditions de circulation sur les routes de l'Hexagone. Sous forme d'un mini-poster à télécharger, Bison futé vient de mettre en ligne, sur son site Internet, les prévisions de trafic routier 2020 destinées aux daltoniens. Les zones A, B et C de congés scolaires en France sont également dépourvues de rouge et vert.Le même document reprenant les informations avec les couleurs habituelles est bien évidemment disponible pour ceux qui n'ont aucun trouble visuel. Cette initiative avait déjà été lancée, sans faire de bruit, en 2019. Cette année encore, il n'y a, pour l'heure, aucune communication particulière alors que le principe est très novateur et utile. « C'est la première fois que je vois un dispositif grand public adapté aux daltoniens. C'est une bonne idée », applaudit Cyril, daltonien quadragénaire. Quand ce Francilien, professeur à l'université visualise le calendrier privé de rouge et de vert, il trouve que « ça claque plus, que c'est plus clair » à ses yeux. La version spéciale imaginée par Bison futé, organisme piloté par le Ministère de la transition écologique et solidaire, peut potentiellement intéresser des centaines de milliers d'automobilistes français. Environ 8 % des hommes et 0,5 % des femmes de notre pays sont touchés par cette déficience de la perception des couleurs transmise, le plus souvent, génétiquement. Elle a été identifiée à la fin du XVIIIe siècle par le chimiste et physicien anglais John Dalton. En cause, les cellules coniques de la rétine, des récepteurs sensibles au rouge, au vert et au bleu. Mais lorsque ces cônes ne fonctionnent pas normalement, le cerveau est alors destinataire de messages inexacts qui entraîne une confusion de certaines couleurs.Il existe plusieurs formes de daltonisme appelé également dyschromatopsie. L'anomalie la plus répandue est une absence de distinction du ...