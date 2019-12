Pour les bébés africains, des premières années semées d'embûches

L'Afrique au défi de la santé infantile (1/9). Alors qu'un enfant subsaharien sur treize meurt avant l'âge de 5 ans, « Le Monde Afrique » restitue les actions menées pour améliorer la condition des tout-petits.

Alors qu'en Afrique, continent le plus jeune de la planète, les moins de 15 ans dépasseront le milliard d'ici à 2055, quel statut y réserve-t-on aux bébés et aux jeunes enfants ? Si l'on est loin de « l'enfant roi » des pays du Nord - où le niveau de vie et la faible natalité en ont fait un petit être choyé et surprotégé -, la place symbolique des enfants africains est doucement en train de s'élargir : de moins en moins simples numéros dans une fratrie, ils sont de plus en plus considérés comme des êtres sociaux en devenir, des individus à part entière, à mesure que s'installent les prémices d'une transition démographique. Un processus lent, comme le rappelle l'anthropologue Yannick Jaffré, qui travaille depuis des années sur l'Afrique de l'Ouest : « La démographie bouge, certes, mais assez doucement pour que la femme ait encore besoin d'être mère pour acquérir un statut social. »

Le chemin à parcourir est encore long. Et pour l'heure, l'urgence pour de nombreux bébés subsahariens reste d'abord d'échapper à une mort précoce : en 2018, dans cette zone, un enfant sur treize est décédé avant son cinquième anniversaire - soit un taux de mortalité quinze fois plus élevé qu'en Europe, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Si les décès avant 5 ans ont diminué de 58 % sur la planète entre 1990 et 2017, l'Afrique concentrait encore plus de la moitié des 5,4 millions de morts juvéniles en 2017.

Améliorer l'espérance de vie sur ce continent, c'est donc commencer par s'occuper de la toute petite enfance, puisque sur dix décès avant 15 ans, huit ont lieu avant l'âge de 5 ans et que sur ces huit morts, la moitié intervient même au cours du premier mois de vie. Pour avoir des chances d'atteindre l'âge adulte, un nouveau-né doit éviter la prématurité (11 % des décès), les infections des suites d'accouchement (11 %), les infections respiratoires (danger le plus immédiat qui cause 14 % des décès du premier mois), la malaria (10 %), les diarrhées (6 %)...

