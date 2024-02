Pour le sélectionneur du Nigeria, ses joueurs ont cédé à la pression : « l’atmosphère a pénalisé mes joueurs »

Pendant qu’Emerse Faé se projette déjà, Peseiro fait le bilan.

Dans un entretien accordé à GOAL, le sélectionneur du Nigeria, José Peseiro, est revenu sur la dernière CAN, où sa sélection a été battue en finale par le pays hôte, la Côte d’Ivoire. Pour celui, dont c’était la première CAN, cette édition « a été une expérience fantastique » et il défend désormais bec et ongles la compétition : « Les Européens font peut-être semblant de ne pas s’intéresser à ce tournoi, mais je peux vous dire qu’ils ont tous les yeux rivés dessus ». Le Portugais a tenu à souligner le « travail fantastique » de son groupe, qui a montré que « le Nigeria appartient toujours aux meilleures nations du continent », après une dernière CAN ratée. Il salue notamment l’état d’esprit général, qui a permis au collectif de se hisser à de telles hauteurs.…

JF pour SOFOOT.com