Pour le patron du Medef, la réforme des retraites "est morte et enterrée"

En ce qui concerne la réforme des retraites, "les esprits ne sont pas prêts que ce soit côté partenaires sociaux ou tout simplement côté citoyen", a estimé lundi matin sur franceinfo Geoffroy Roux de Bézieux.

Le président du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, le 12 janvier 2021 à Paris. ( AFP / THOMAS COEX )

Alors que la crise du Covid-19 dure depuis maintenant un an, le Premier ministre Jean Castex réunit lundi 15 mars syndicats et patronats pour tenter de se se projeter à plus long terme sur une "sortie de crise". Pour cette conférence, le gouvernement a mis de côté les sujets qui fâchent, comme la réforme des retraites, projet phare du candidat Emmanuel Macron et suspendue à cause de l'épidémie. Et pour Geoffroy Roux de Bézieux, cette réforme controversée ne reviendra pas de sitôt.

"La réforme qui était proposée, mal expliquée, mal préparée depuis le début du quinquennat, je pense qu'elle est morte et enterrée parce que les esprits ne sont pas prêts que ce soit côté partenaires sociaux ou tout simplement côté citoyen", a estimé lundi matin sur franceinfo le président du Medef.

"Changer de perspective"

Cela ne signifie pas qu'il ne faut pas réformer le système des retraites. "Les retraites, cela concerne tout le monde. C'est le sujet numéro un d'inquiétude des Français", a-t-il expliqué. "Ils ont compris que la retraite par répartition dans une démographie qui se réduit posait un problème, donc il faut faire quelque chose", a-t-il insisté.

Pour le patron des patrons, il n'est pas nécessaire de reprendre la réforme "à zéro" car il y a "des choses qui ont été travaillées" par le gouvernement, mais "il faut changer de perspective", selon lui.

Si la réforme des retraites n'est pas dans l'agenda social des prochaines semaines, a encore assuré la semaine dernière la ministre du Travail Elisabeth Borne, estimant que "la priorité" était de "gérer la crise et d'en sortir", le ministre de l'Economie Bruno Le Maire martèle qu'elle sera nécessaire après la crise.