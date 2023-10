Pour Le Maire, Renaissance doit "gagner en clarté et en fermeté"

Renaissance doit "gagner en clarté et en fermeté" car "le temps n'est pas au consensus, à la mollesse ou au flou", a estimé Bruno Le Maire lors du campus de rentrée du parti macroniste, samedi à Bordeaux.

"Il faut que nous parlions avec nos tripes et un peu moins avec notre cerveau, avec notre coeur, un peu moins avec notre tête", a expliqué M. Le Maire lors d'une rencontre avec la presse.

"Ne pensons pas que ce que nous incarnons est faible, en voie de disparition, menacé. Nous sommes un espoir pour des millions de nos compatriotes. Mais nous devons regagner en clarté et en fermeté. C'est très important. Le temps n'est pas au consensus, à la mollesse ou au flou", a développé le ministre de l'Économie.

"Je suis très fier d'appartenir à cette famille politique, elle est aujourd'hui le pôle de stabilité du pays. Dans le fond, tous les gens qui bossent, qui croient à l'émancipation par le travail, qui pensent que le travail doit mieux payer que les revenus de redistribution, qui croient dans la construction européenne et qui pensent qu'une certaine modération dans les propos, qui n'exclut pas la clarté, est saine dans le débat public, tous ceux qui croient dans ces combats-là doivent le porter avec plus de force", a insisté M. Le Maire.

Au sujet des élections européennes, il a indiqué que "sans être tête de liste", il comptait s'"engager totalement dans cette campagne".

Mais "celui ou celle qui conduira cette liste devra y aller sabre au clair, avec beaucoup d'enthousiasme, de détermination, et de clarté dans les positions", a-t-il dit.

"Le seul adversaire en face de nous, c'est le RN. Et croyez moi: on peut lui mettre des coups qui lui font mal. Si on avait suivi les positions de Marine Le Pen, nous serions du côté de Vladimir Poutine et pas du côté de l'Ukraine. Nous serions du côté de l'autoritarisme et pas de la liberté démocratique. Marine Le Pen est pieds et poings liés avec la Russie de Vladimir Poutine. Redisons le haut et fort", a-t-il clamé.

Quant aux Républicains (LR), son ancien parti, "ces élections montreront qu'entre le positionnement qui est le nôtre d'une Europe forte et souveraine, défendu avec constance par Emmanuel Macron, et l'Europe nationaliste défendue par Mme Le Pen, il y a très peu d'espace".