Pour le maire de Fessenheim, la fermeture de la centrale est "un coup dur"

Claude Brender s'inquiète ds conséquences de la fermeture de la centrale alsacienne sur l'emploi.

Le maire de Fessenheim Claire Brender, le 22 février 2020. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Promesse de campagne de François Hollande, la centrale de Fessenheim, dans le Haut-Rhin, a été définitivement mise à l'arrêt lundi 30 juin , le second réacteur ayant été débranché du réseau réseau électrique à 23h. Victoire pour les antinucléaire français, allemands et suisses, cette fermeture suscite au contraire la colère des salariés de la centrale et de la plupart des 2.500 habitants de la commune.

"Aujourd'hui, l'impensable et l'inacceptable s'imposent à nous, c'est la fin d'une belle histoire de 50 années entre un territoire et sa centrale nucléaire", a déploré mardi matin sur BFMTV Claude Brender, maire sans étiquette de Fessenheim. "C'est un coup dur car c'est le seul outil industriel de taille dans ce territoire. Il y a plus de 1.000 emplois qui vont être perdus, et puis ensuite 1.100 emplois induits et indirects, commerçants, artisans, sous-traitants. C'est un coup dur pour l'économie locale, c'est clair", a-t-il encore ajouté.

"Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative industrielle sur le site, il n'y a pas d'emplois nouveaux créés, a encore déclaré l'édile. Donc pour l'instant on a privilégié la fermeture plutôt qu'une réindustrialisation du site." D'autant plus que la fermeture de la centrale n'a pas été correctement anticipée par les pouvoirs publics, selon lui. "Une centrale nucléaire est un outil industriel exceptionnel et rien ne remplacera une centrale nucléaire sur un territoire, a estimé Claude Brender. Ensuite, il faut des années et des années pour reconvertir un territoire. On est quasiment en mono industrie. (...) C'est bien ceux à l'origine de cette décision qui devaient l'anticiper et qui devaient proposer une suite industrielle sur le site."

De l'électricité importée d'Allemagne ?

Par ailleurs, Claude Brender estime que le bénéfice écologique est loin d'être gagné. Alors que la centrale produisait annuellement 11 milliards de kilowaters d'électricité, soit 70% de la consommation alsacienne, M. Brenner assure qu'il va falloir importer de l'électricité d'Allemagne pour compenser. "Malheureusement, cette électricité sera importée d'Allemagne où il est produit avec plus de 50% d'énergie fossile. C'est un mauvais coup pour l'environnement, pour le climat", a estimé l'élu.