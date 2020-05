Pour le 1er mai, la gauche demande l'abandon de la réforme de l'assurance chômage

Le PS, le PCF, EELV et Générations demandent au gouvernement d'abandonner la réforme de l'assurance chômage afin de "ne pas ajouter à la crise sanitaire un carnage économique et social", dans un courrier adressé au Premier ministre Edouard Philippe à l'occasion du 1er mai.

Dans ce texte envoyé jeudi et qui sera décliné en pétition, les signataires préviennent qu'avec cette réforme, nombre de nos concitoyens "n'auront plus droit à aucune indemnisation ou la verront diminuer drastiquement".

"Cela concernera d'abord les travailleurs les plus fragiles, ceux qui avant la crise occupaient un emploi précaire" et "les travailleurs des secteurs les plus sévèrement touchés par la crise sanitaire (hôtellerie, restauration, culture, tourisme, évènementiel, restauration...)", affirment-ils.

Au début de la crise du coronavirus, l'exécutif a suspendu jusqu'en septembre le second volet de sa réforme qui durcit le calcul de l'allocation pour les travailleurs précaires, et qui devait entrer en vigueur au 1er avril.

En revanche, la règle déjà entrée en vigueur au 1er novembre, qui durcit les conditions d'accès (avoir travaillé six mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois sur 28) et de rechargement des droits, est toujours valable.

Le ministère du Travail a annoncé lundi vouloir engager "une réflexion avec les partenaires sociaux" pour "adapter rapidement" les règles d'assurance chômage.

Les syndicats réclament l'abandon de cette réforme décidée l'année dernière alors que le chômage reculait. Le Rassemblement national et la France insoumise ont également demandé de mettre fin à cette réforme.