Pour Laurent Berger, «le gouvernement a perdu tout le monde» sur les retraites

À l'aube de la grève du 5 décembre, le constat de Laurent Berger est sans appel. « Le gouvernement a perdu tout le monde » avec son projet de réforme des retraites, assure ce lundi le secrétaire général de la CFDT sur LCI. Et il le clame : « Il n'y a aucun texte sur la table » des discussions.Selon lui, l'exécutif, qui « est en train de perdre tout le monde », a donné le sentiment que cette réforme, « c'était aussi pour se payer les régimes spéciaux ». Son organisation est favorable « depuis 2006 » à un système universel de retraite « plus juste, plus lisible », a-t-il rappelé.« La discussion n'est pas terminée, on rencontre encore » le haut-commissaire aux Retraites Jean-Paul Delevoye « cette semaine les uns et les autres », un rendez-vous « mercredi matin » pour la CFDT, a aussi indiqué Laurent Berger.La grève, un « affrontement qui se prépare »Avec la grève nationale interprofessionnelle jeudi, à l'appel de la CGT, FO, Solidaires et la FSU, « il y a un moment de crispation, d'affrontement qui se prépare » et « cette logique d'affrontement est néfaste au débat », a-t-il souligné.« Cette réforme n'existe pas pour l'instant [...]. Il n'y a aucun texte sur la table. On ne sait pas ce qu'ils vont faire encore. Ils disent eux-mêmes qu'il n'y a pas eu d'arbitrages » et « le risque, c'est un enterrement de première classe d'une réforme de justice », s'est inquiété Laurent Berger.« En janvier normalement, il y aura un projet de loi. D'ici là, on veut connaître les arbitrages » et s'il y a « un élément paramétrique » en demandant « aux personnes de travailler plus longtemps sur la carrière [...], en janvier, oui, la CFDT se mobilisera », a-t-il rappelé.La grève illimitée, une menace de pression« Le système universel de retraite, il ne vaut que s'il y a des éléments de justice tangibles dedans, la pénibilité, la reconnaissance des carrières longues, ...