Pour la première fois, un drone militaire français a tiré

C'est une première pour l'armée de l'air française : des tirs d'expérimentation ont été réalisés par des drones armés, depuis la base aérienne de Niamey, au Niger, où la force française Barkhane a installé ses appareils télépilotés et leurs opérateurs, qui ne servaient jusqu'à aujourd'hui qu'à la reconnaissance. Pour valider la capacité de tir, « trois missions d'expérimentation ont été menées, courant décembre, et tout s'est bien passé », nous confie-t-on dans l'entourage de la ministre des Armées, Florence Parly. « Les drones armés amélioreront considérablement la sécurité de nos militaires sur place et renforceront nos moyens face à un ennemi toujours plus fugace », se félicite la ministre dans un communiqué publié mercredi 19 décembre. « Les drones armés présentent plusieurs avantages, notamment leur discrétion, leur endurance et la capacité offerte à nos forces de réagir et décider avec plus de rapidité et d'efficacité », ajoute-t-elle. « Ils seront opérationnels dans les jours à venir, au profit de la force Barkhane », nous dit-on au cabinet de la ministre, sans donner de date précise.Concrètement, alors que les drones français sont aujourd'hui utilisés pour la reconnaissance, leur armement permettra de mener immédiatement une frappe d'opportunité, plutôt que d'attendre l'engagement éventuel d'une patrouille d'avions de chasse ou de troupes héliportées par exemple. Pour autant, pas question de...