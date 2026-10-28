Pour la première fois, l'Italie compte plus de licenciés en tennis qu'en football

Oulalala, c’est la décadence. Pour la première fois en Italie, le tennis et le padel dépassent le football en nombre de licenciés. Selon la presse locale, leur fédération recense 1 162 477 adhérents, soit 20,2 % des licenciés fédéraux, contre 1 123 054 (19,5 %) pour la Fédération italienne de football . Alors que, pendant plus d’un siècle, le ballon rond a été la référence incontestée, le football perdrait de nombreux licenciés dans la Botte depuis plusieurs années.

Sinner vs la Nazionale

L’une des principales raisons de ce déclin serait l’échec de la Squadra Azzurra , quadruple championne du monde, à se qualifier pour les trois dernières éditions du Mondial . Le sacre à l’Euro 2021 n’aurait fait que limiter la casse. Car, dans le même temps, la balle jaune ne cesse de gagner en popularité en Italie, notamment grâce à l’émergence de Jannik Sinner , actuel numéro un mondial et vainqueur de cinq tournois du Grand Chelem à seulement 25 ans, mais aussi à d’autres Transalpins présents dans le top 50 , comme Flavio Cobolli (5 e ), Luciano Darderi (21 e ), Lorenzo Musetti (25 e ), Matteo Arnaldi (36 e ) ou encore Matteo Berrettini (45 e ).…

TM pour SOFOOT.com