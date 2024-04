information fournie par So Foot • 19/04/2024 à 10:36

Pour la première fois depuis 9 ans, aucun club anglais ne s’est qualifié pour les derniers carrés de C1 et C3

Le Brexit 2.0.

Après les échecs de Manchester City et Arsenal en Ligue des champions, Liverpool et West Ham ont vu leur aventure européenne prendre fin jeudi soir, malgré une courte victoire des Reds sur l’Atalanta au Gewiss Stadium (1-0) et un nul des Hammers face au Bayer Leverkusen au London Stadium (1-1). Conséquence, pour la première fois depuis 9 ans, aucun club anglais ne s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions et/ou de la Ligue Europa.…

